Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росіяни жорстоко катують кримських татар у колонії — Лубінець виступив із заявою arrow

Росіяни жорстоко катують кримських татар у колонії — Лубінець виступив із заявою

2 вересня 2024 12:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Катування кримських татар у російській колонії — Лубінець зробив заяву
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Адміністрація виправної колонії №1 Тульської області Росії жорстоко катує незаконно ув'язнених кримських татар. Йдеться про Сервера Зекір’яєва та Рустема Османова.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у понеділок, 2 вересня.

Читайте також:

Катування у російській в'язниці

За словами Лубінця, незаконно засуджений на 13 років Зекір’яєв змушений постійно дихати токсичними випарами з каналізаційної системи.

"Через постійну задуху та агресивне запалення шийних лімфовузлів він знаходиться на межі нервового і фізичного виснаження, не маючи змоги спати до чотирьох діб поспіль", — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен додав, що останні повідомлення від засудженого на шість років Османова свідчать про те, що адміністрація колонії навмисно створює для нього нестерпні умови утримання.

"З моменту його прибуття до колонії, співробітники адміністрації та підконтрольні їм ув’язнені здійснюють постійні погрози, фізичне насильство та приниження через його українське громадянство", — зазначає уповноважений Верховної Ради.

Лубінець закликав російську владу негайно припинити катування незаконно засуджених громадян України.

null
Рустем Османов та Сервер Зекір’яєв. Фото: пресслужба омбудсмена

Також важливі новини дня по темі:

Крим в'язниця кримські татари ув'язнені тортури Дмитро Лубінець омбудсмен Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:32 Причетним до знущань над неповнолітнім на Полтавщині повідомили про підозру — деталі

13:29 Залізли на вагон заради селфі — в Одесі підлітки отримали електричний удар

13:24 Як громада може не залежати від відключень світла — проєкт економії електрики

13:14 У Харкові планують створити ще три підземні школи до кінця осені, — Терехов

13:08 Втрата ВОД — чи видають зараз дублікат документа

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

13:00 Українці можуть отримувати дві соцвиплати одразу — що треба знати

12:59 День міста без води — кому з одеситів відключили водопостачання

12:58 Росіяни жорстоко катують кримських татар у колонії — Лубінець виступив із заявою

12:55 У харківській підземній школі пролунав перший дзвоник

13:32 Причетним до знущань над неповнолітнім на Полтавщині повідомили про підозру — деталі

13:29 Залізли на вагон заради селфі — в Одесі підлітки отримали електричний удар

13:24 Як громада може не залежати від відключень світла — проєкт економії електрики

13:14 У Харкові планують створити ще три підземні школи до кінця осені, — Терехов

13:08 Втрата ВОД — чи видають зараз дублікат документа

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

13:00 Українці можуть отримувати дві соцвиплати одразу — що треба знати

12:59 День міста без води — кому з одеситів відключили водопостачання

12:58 Росіяни жорстоко катують кримських татар у колонії — Лубінець виступив із заявою

12:55 У харківській підземній школі пролунав перший дзвоник

12:53 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про дощі та грози — які області у небезпеці

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги