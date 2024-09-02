Катування кримських татар у російській колонії — Лубінець зробив заяву

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Адміністрація виправної колонії №1 Тульської області Росії жорстоко катує незаконно ув'язнених кримських татар. Йдеться про Сервера Зекір’яєва та Рустема Османова.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у понеділок, 2 вересня.

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За словами Лубінця, незаконно засуджений на 13 років Зекір’яєв змушений постійно дихати токсичними випарами з каналізаційної системи.

"Через постійну задуху та агресивне запалення шийних лімфовузлів він знаходиться на межі нервового і фізичного виснаження, не маючи змоги спати до чотирьох діб поспіль", — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен додав, що останні повідомлення від засудженого на шість років Османова свідчать про те, що адміністрація колонії навмисно створює для нього нестерпні умови утримання.

"З моменту його прибуття до колонії, співробітники адміністрації та підконтрольні їм ув’язнені здійснюють постійні погрози, фізичне насильство та приниження через його українське громадянство", — зазначає уповноважений Верховної Ради.

Лубінець закликав російську владу негайно припинити катування незаконно засуджених громадян України.