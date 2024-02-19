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Россияне заявили, что Украина пыталась отравить коллаборантов Сальдо и Пасечника

19 февраля 2024 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне заявили, что Украина пыталась отравить коллаборантов Сальдо и Пасечника
Оккупационный губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Фото: Telegram / Владимир Сальдо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российском Министерстве обороны заявили, что Украина пыталась отравить гауляйтера временной оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо. Также россияне обвинили Украину и в попытке убить главу псевдореспублики в Луганской области Леонида Пасечника.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 19 февраля.

Что известно об "отравлении" Сальдо

По словам оккупантов, Владимир Сальдо якобы пытались отравить еще в августе 2022 года. В то время пропагандистское издание "РИА Нововсти" заявляло, что Сальдо был госпитализирован в больницу "из-за ухудшения самочувствия, предварительно, вследствие осложнений после коронавируса".

Однако сейчас в российском Минобороны уверяют, что для того, чтобы отравить предателя, было использовано химическое вещество рицин, обнаруженное в биомедицинских пробах Сальдо.

Попытка "отравить" других должностных лиц оккупационных администраций

Что касается Леонида Пасечника, то он якобы получил тяжелое отравление фенольными соединениями в декабре 2023 года.

Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что других чиновников вроде бы тоже пытались отравить, однако там не назвали их имена.

Напомним, еще в сентябре 2023 года Сальдо возглавил так называемую "Херсонскую областную думу".

Недавно СБУ задержала в Херсоне руководителя "канцелярии" одного из местных вузов, которая во время оккупации города вводила там российские образовательные стандарты. Как известно, она была соратницей Сальдо.

отравление
Луганская область
политики
Коллаборант
Владимир Сальдо
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