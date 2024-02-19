Росіяни заявили, що Україна намагалась отруїти колаборантів Сальдо та Пасічника

Окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо. Фото: Telegram / Владимир Сальдо

В російському Міністерстві оборони заявили, що Україна намагалася отруїти гауляйтера тимчасової окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Також росіяни звинуватили Україну й в спробі вбити голову псевдореспубліки в Луганській області Леоніда Пасічника.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ в понеділок, 19 лютого.

Що відомо про "отруєння" Сальдо

За словами окупантів, Володимира Сальдо нібито намагалися отруїти ще в серпні 2022 року. На той час пропагандистське видання "РИА Нововсти" заявляло, що начебто Сальдо був шпиталізований до лікарні "через погіршення самопочуття, попередньо, внаслідок ускладнень після коронавірусу".

Проте наразі в російському Міноборони запевняють, що для того, аби отруїти зрадника, було використано хімічну речовину ріцин, яка була виявлена в біомедичних пробах Сальдо.

Спроба "отруїти" інших посадовців окупаційних адміністрацій

Щодо Леоніда Пасічника, то він нібито отримав "тяжке отруєння фенольними сполуками" в грудні 2023 року.

Крім того, в Міноборони РФ додали, що інших посадовців начебто теж намагалися отруїти, проте там не назвали їхніх імен.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Сальдо очолив так звану "Херсонську обласну думу".

Нещодавно СБУ затримала у Херсоні керівника "канцелярції" одного з місцевих ВНЗ, яка під час окупації міста запроваджувала там російські освітні стандарти. Як відомо, вона була поплічницею Сальдо.