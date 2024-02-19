Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росіяни заявили, що Україна намагалась отруїти колаборантів Сальдо та Пасічника arrow

Росіяни заявили, що Україна намагалась отруїти колаборантів Сальдо та Пасічника

19 лютого 2024 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни заявили, що Україна намагалась отруїти колаборантів Сальдо та Пасічника
Окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальдо. Фото: Telegram / Владимир Сальдо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В російському Міністерстві оборони заявили, що Україна намагалася отруїти гауляйтера тимчасової окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Також росіяни звинуватили Україну й в спробі вбити голову псевдореспубліки в Луганській області Леоніда Пасічника.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ в понеділок, 19 лютого.

Що відомо про "отруєння" Сальдо

За словами окупантів, Володимира Сальдо нібито намагалися отруїти ще в серпні 2022 року. На той час пропагандистське видання "РИА Нововсти" заявляло, що начебто Сальдо був шпиталізований до лікарні "через погіршення самопочуття, попередньо, внаслідок ускладнень після коронавірусу".

Проте наразі в російському Міноборони запевняють, що для того, аби отруїти зрадника, було використано хімічну речовину ріцин, яка була виявлена в біомедичних пробах Сальдо.

Спроба "отруїти" інших посадовців окупаційних адміністрацій

Щодо Леоніда Пасічника, то він нібито отримав "тяжке отруєння фенольними сполуками" в грудні 2023 року. 

Крім того, в Міноборони РФ додали, що інших посадовців начебто теж намагалися отруїти, проте там не назвали їхніх імен. 

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Сальдо очолив так звану "Херсонську обласну думу".

Нещодавно СБУ затримала у Херсоні керівника "канцелярції" одного з місцевих ВНЗ, яка під час окупації міста запроваджувала там російські освітні стандарти. Як відомо, вона була поплічницею Сальдо.

отруєння
Луганська область
політики
Колаборант
Володимир Сальдо
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі