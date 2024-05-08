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Россияне в обход санкций закупили оборудование для самолетов — в ISW назвали сумму

8 мая 2024 07:39
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Россияне обходят санкция и покупают военную технику
Российский истребитель. Фото: Wikipedia
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россия, начиная с 2022 года, в обход санкций закупила за границей оборудование и разнообразные комплектующие для своих военных самолетов на сумму более 500 млн. долларов. Для своей авиатехники оккупанты покупали детали в разных мировых странах.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в среду, 8 мая.

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Уже больше двух лет российский производитель военных и гражданских самолетов "Ростех" "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходит санкции и закупает разнообразное оборудование, в том числе и для военных нужд.

В ISW сообщили, что с 2022 года российские компании потратили более 500 млн. долларов для таких закупок.

В 2023 году россияне отправили в Иран партию самолетов Як-130. Издание ISW подчеркивает, что российские компании покупали за границей компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов.  

Ранее сообщалось, что 7 мая разведчик НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint снова вышел на дежурство. Самолет патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря.

Известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник рассказал, пригодятся ли Украине самолеты, которые Казахстан продал США.

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война
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военная техника
авиация

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