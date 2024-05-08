Росіяни обходять санкція і купляють військову техніку

Російський винищувач. Фото: Wikipedia

Росія, починаючи з 2022 року, в обхід санкцій закупила за кордоном обладнання та різноманітні комплектуючі для своїх військових літаків на суму понад 500 млн доларів. Для своєї авіатехніки окупанти купляли деталі у різних світових країнах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у середу, 8 травня.

Читайте також:

Як Росія закуповує деталі для своїх літаків

Уже понад два роки російський виробник військових та цивільних літаків "Ростех" "Яковлєв" (колишній "Іркут") успішно обходить санкції та закупляє різноманітне обладнання, в тому числі і для військових потреб.

У ISW повідомили, що з 2022 року російські компанії витратили понад 500 млн доларів для таких закупівель.

У 2023 році росіяни відправили в Іран партію літаків Як-130. Видання ISW підкреслює, що російські компанії купляли за кордоном компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків.

Раніше повідомлялось, що 7 травня розвідувальник НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint знову вийшов на чергування. Літак патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник розповів, чи стануть в нагоді Україні літаки, які Казахстан продав США.