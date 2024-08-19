В МИД Венгрии утверждают, что нацкарты россиянам и белорусам будут выдавать после тщательной проверки

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Szijjártó Péter / Facebook

Выдача так называемых "нацкарт" белорусам и россиянам для пребывания в Венгрии не несет никаких рисков для Евросоюза. Кампанию против таких карт со стороны других членов ЕС можно считать "атакой лжи".

Об этом 18 августа, в воскресенье в своем Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По словам Петера Сийярто, при выдаче этих "нацкарт" будет по-прежнему использоваться механизм тщательной проверки людей, претендующих на их получение.

Сообщения главы МИД Венгрии в Facebook. Фото: Скриншот

Сийярто назвал "кампанией лжи" обвинения в каких-либо угрозах для Шенгенской зоны, прозвучавших от "коллег из Северной Европы и стран Балтии". По его словам, под эту кампанию подпадают какие-либо утверждения об отсутствии таких проверок.