У МЗС Угорщини стверджують, що нацкарти росіянам та білорусам будуть видаватись після ретельної перевірки

Росіяни та білоруси не загрожують ЄС — у МЗС Угорщини захищають систему "нацкарт"
Видача так званих "нацкарт" білорусам та росіянам для перебування в Угорщині не несе жодних ризиків для Євросоюзу. Кампанію проти таких карток з боку інших членів ЄС можна вважати "атакою брехні".
Про це 18 серпня, у неділю у своєму Facebook написав голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Чому на думку МЗС Угорщини росіяни та білоруси не загрожують ЄС
За словами Петера Сійярто, при видачі цих "нацкарток" буде як і раніше використовуватись механізм ретельної перевірки людей, що претендують на їхнє отримання.
Сійярто назвав "кампанією брехні" звинувачення у якихось загрозах для Шенгенської зони, що пролунали від "колег із Північної Європи та країн Балтії". За його словами, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність таких перевірок.
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