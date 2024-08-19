У МЗС Угорщини стверджують, що нацкарти росіянам та білорусам будуть видаватись після ретельної перевірки

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Szijjártó Péter / Facebook

Видача так званих "нацкарт" білорусам та росіянам для перебування в Угорщині не несе жодних ризиків для Євросоюзу. Кампанію проти таких карток з боку інших членів ЄС можна вважати "атакою брехні".

Про це 18 серпня, у неділю у своєму Facebook написав голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Читайте також:

Чому на думку МЗС Угорщини росіяни та білоруси не загрожують ЄС

За словами Петера Сійярто, при видачі цих "нацкарток" буде як і раніше використовуватись механізм ретельної перевірки людей, що претендують на їхнє отримання.

Повідомлення голови МЗС Угорщини у Facebook. Фото: Скриншот

Сійярто назвав "кампанією брехні" звинувачення у якихось загрозах для Шенгенської зони, що пролунали від "колег із Північної Європи та країн Балтії". За його словами, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність таких перевірок.