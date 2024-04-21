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Россияне распространяют новый фейк о Буданове — что придумали на этот раз

21 апреля 2024 13:45
- Валерия Барановская
Начальник ГУР Кирилл Буданов в плену – новая ИПСО от россиян
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: VOA
- Валерия Барановская

В информационном пространстве распространяется новый фейк о якобы взятии Кирилла Буданова в плен. Подобное ИПСО уже было опубликовано в октябре 2023 года.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI .

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Российские пропагандисты в своих пабликах распространяют новость о том, что глава ГУР Кирилл Буданов попал в плен после ракетного удара.

"Вчера нашими войсками был нанесен масштабный ракетный удар по позициям ВСУ, все медиаресурсы, как наши, так и украинские писали о ликвидации важной "шишки", но имен не называли. Позже начали распространяться слухи о ликвидации главы ГУР Буданова, однако он не ликвидирован, а был взят в плен нашими военными", — пишут российские пропагандисты.

Россияне распространяют новый фейк о Буданове — что придумали на этот раз - фото 1

Уже не первый раз в плену

Распространение фейков — одна из самых популярных тактик у россиян. В октябре прошлого года в интернет-пространстве уже распространялась информация о взятии Кирилла Буданова в плен. В тот раз сообщалось, что "взяли" его, когда он приехал проверять позиции ВСУ под Авдеевкой. Пропаганду распространяли посредством использования дип-фейков с лицом главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Самый абсурдный фейк о Буданове

"Самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили. Появились фото, где я вместе с послом Японии, и россияне его распространили в сети с такими приписками: "здесь у него такой наклон", "здесь нет тени". Там вообще две версии было. "Он едва жив, у него корсет стоит". "Его просто как мумию держат, чтобы не упал", — рассказал Кирилл Буданов во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024 года.

Напомним, что Кирилл Буданов уже объяснял, как пропаганда Путина вредит российским захватчикам. По его мнению, российские руководители сами убедили собственное общество, что они самые могущественные в мире.

Также Кремль проводит очередную информационную специальную операцию против Украины под названием "Уклонист". Цель такой ИПСО   — раскол украинского общества и нарушение процесса мобилизации.

дезинформация
фейки
пропаганда
Кирилл Буданов
ГУР
ИПСО

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