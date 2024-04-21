Начальник ГУР Кирило Буданов у полоні -- нова ІПСО від росіян

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: VOA

В інформаційному просторі шириться новий фейк про нібито взяття Кирила Буданова до полону. Подібне ІПСО вже публікували у жовтні 2023 року.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

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Звідки такі факти

Російські пропагандисти у своїх пабліках розповсюджують новину про те, що голова ГУР Кирило Буданов потрапив до полону після ракетного удару.

"Вчора нашими військами був завданий масштабний ракетний удар по позиціях ЗСУ, всі медіа-ресурси, як наші, так і українські писали про ліквідацію важливої ​​"шишки", але імен не називали. Пізніше почали ширитися чутки про ліквідацію голови ГУР Буданова, проте його не ліквідовано, а було взято в полон нашими військовими", — пишуть російські пропагандисти.

Уже не вперше у полоні

Поширення фейків — одна із найпопулярніших тактик у росіян. У жовтні минулого року в інтернет-просторі вже ширилася інформація про взяття Кирила Буданова до полону. Того разу повідомлялося, що "взяли" його, коли він приїхав перевіряти позиції ЗСУ під Авдіївкою. Пропаганду поширювали за допомогою використання діп-фейків з обличчям очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Найабсурдніший фейк про Буданова

"Найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З’явилися фото, де я разом з послом Японії, і росіяни його поширили в мережі з такими приписками: "тут у нього такий нахил", "тут нема тіні". Там взагалі дві версії було. Перша — "він ледве живий, у нього корсет стоїть". "Його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". Другий був варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так", — розповідав Кирило Буданов під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.

Нагадаємо, що Кирило Буданов уже пояснював, як пропаганда Путіна шкодить російським загарбникам. На його думку, російські очільники самі переконали власне суспільство, що вони наймогутніші у світі.

Також наразі Кремль проводить чергову інформаційну спеціальну операцію проти України під назвою "Ухилянт". Мета такої ІПСО — розкол українського суспільства та порушення процесу мобілізації.