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Россияне прорвали оборону в Кисловке на Купянском направлении и закрепили позиции, — DeepState

26 апреля 2024 23:45
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Россияне прорвали оборону в Кисловке на Купянском направлении и закрепили позиции, — DeepState
Российские военные. Иллюстративное фото: ЕРА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Враг прорвал оборону в Кисловке на Купянском направлении. К концу суток россияне закрепились в населенном пункте.

Об этом сообщает DeepState в пятницу, 26 апреля.

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Сегодня в 10 часов утра российские оккупанты начали массированные контрнаступательные действия в Кисловке.

Россияне прорвали оборону в Кисловке на Купянском направлении и закрепили позиции, — DeepState - фото 1
Скриншот с Telegram Новини.LIVE Харьков

Местом удара захватчики избрали подразделение ТРО, ограниченное в силах и средствах.

"Парням досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться. Если Очеретино не стало уроком для ОТУ/ОУВ/ОСУВов, то здесь уже никакая медийная огласка не заставит штабных управленцев что-то сделать", — говорится в сообщении.

Год назад, когда провалился фронт у Новоегоровки, нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично приезжал и контролировал возобновление позиций.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Они обсудили ситуацию на наиболее горячих участках фронта, в том числе и на Купянском направлении.

Также сообщалось, что продолжаются бои на нескольких направлениях, враг терпит тяжелые потери.

российские войска
Харьков
Украина
Харьковская область
оккупанты
наступление

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