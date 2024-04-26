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Росіяни прорвали оборону в Кислівці на Куп’янському напрямку і закріпили позиції, — DeepState

26 квітня 2024 23:45
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Росіяни прорвали оборону в Кислівці на Куп’янському напрямку і закріпили позиції, — DeepState
Російські військові. Ілюстративне фото: ЕРА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Ворог прорвав оборону у Кислівці на Куп'янському напрямку. На кінець доби росіяни закріпилися у населеному пункті.

Про це повідомляє DeepState у п'ятницю, 26 квітня.

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Сьогодні о 10 годині ранку російські окупанти розпочали масовані контрнаступальні дії у Кислівці.

Росіяни прорвали оборону в Кислівці на Куп’янському напрямку і закріпили позиції, — DeepState - фото 1
Скриншот з Telegram Новини.LIVE Харків

Місцем удару загарбники обрали підрозділ ТрО, який обмежений в силах та засобах.

"Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння ситуація може суттєво погіршитися. Якщо Очеретине не стало уроком для ОТУ/ОУВ/ОСУВів, то тут вже ніякий медійний розголос не змусить підняти налагодити штабних управлінців щось зробити", — говориться у повідомленні.

Рік тому, коли провалився фронт біля Новоєгорівки, нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто приїздив і контролював відновлення позицій.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту, зокрема і на Куп'янському напрямку.

Також повідомлялось, що тривають бої на кількох напрямках, ворог зазнає тяжких втрат.

російські війська
Харків
Україна
Харківська область
окупанти
наступ

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