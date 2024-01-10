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Россияне оштрафовали жителя Крыма за "презрение" к крейсеру "Москва"

10 января 2024 17:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне оштрафовали жителя Крыма за "презрение" к крейсеру "Москва"
Крейсер "Москва" выходит в открытое море. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Ленинский райсуд РФ во временно оккупированном Севастополе оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей (12,8 тыс.грн). Мужчина, якобы, выразил "презрение", подкрепленное нецензурной бранью в адрес уничтоженного ВСУ ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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По предварительному сообщению, мужчина оставил комментарий в соцсети "ВКонтакте", где написал, что крейсер - "русское дно".

"Публичный текст, содержащий нецензурную брань, а также формулировку "дно русское", оставался на странице сообщества, по меньшей мере, до ноября 2023 года и был зафиксирован в акте обзора интернет-ресурса", — говорится в сообщении одного из прокремлевских изданий временно оккупированного полуострова.

Суд в итоге оштрафовал мужчину на 30 тысяч российских рублей (12,8 тыс. грн).

Отметим, что участвовавший в войне с Украиной бывший флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул 13 апреля 2022 года. По сообщению ВСУ и Пентагона, корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

В России до сих пор отрицают факт уничтожения корабля, опираясь на версию детонации боеприпасов в результате пожара. Все 500 мужчин из экипажа крейсера, по словам Минобороны РФ, были эвакуированы. Два года назад местный суд признал погибшими 17 находившихся на корабле военнослужащих.

Напомним, что ранее в ГУР рассказали о спецоперациях на территории полуострова за 2023 год. А также недавно стало известно, что в Крым прибыл новый большой десантный корабль "Иван Грен". В ВМС отмечают, что с его помощью враг пытается вывезти боеспособные части ЧФ РФ в Новороссийск.

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