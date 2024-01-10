Росіяни оштрафували мешканця Криму за "зневагу" до крейсера "Москва"

Крейсер "Москва" виходить у відкрите море. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ленінський райсуд РФ в тимчасово окупованому Севастополі оштрафував місцевого мешканця на 30 тисяч російських рублів (12,8 тис.грн). Чоловік, буцімто, висловив "зневагу", підкріплену нецензурною лайкою в адресу знищеного ЗСУ ракетного крейсера "Москва".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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За попереднім повідомленням, чоловік залишив коментар в соцмережі "ВКонтакті", де написав, що крейсер — "росіянське дно".

"Публічний текст, який містить нецензурну лайку, а також формулювання "дно росіянське", залишався на сторінці спільноти щонайменше до листопада 2023 року і був зафіксований в акті огляду інтернет-ресурсу", — йдеться в повідомленні одного з прокремлівських видань тимчасово окупованого півострова.

Суд у підсумку оштрафував чоловіка на 30 тисяч російських рублів (12,8 тис.грн).

Відзначимо, що колишній флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва", який брав участь у війні з Україною, затонув 13 квітня 2022 року. За повідомленням ЗСУ та Пентагону, корабель був уражений українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

В Росії досі заперечують факт знищення корабля, спираючись на версію детонації боєприпасів внаслідок пожежі. Всіх 500 чоловіків з екіпажу крейсера, за словами Міноборони РФ, було евакуйовано. Два роки тому місцевий суд визнав загиблими 17 військовослужбовців, які перебували на кораблі.

Нагадаємо, що раніше в ГУР розповіли про спецоперації на території півострова за 2023 рік. А також не так давно стало відомо, що до Криму прибув новий великий десантний корабель "Іван Грен". У ВМС зазначають, що за його допомогою ворог намагається вивезти боєздатні частини ЧФ РФ до Новоросійська.