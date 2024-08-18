Партизаны показали, как в Евпатории смотрятся огневые точки россиян на набережной

Огневые точки на набережной Евпатории. Фото: "Атеш"

Российские оккупанты обустроили новые огневые точки на набережной в Евпатории. Их расположили через каждые 25-30 метров.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram в воскресенье, 18 августа.

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По данным партизан, вдоль всей набережной установлены мешки с песком с дистанцией в 25-30 метров, а также камеры слежения.

Кроме того, оккупанты планируют закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.

Вдоль всей набережной установлены мешки с песком. Фото: Атеш

В "Атеш" также обращают внимание на низкое качество этих оборонительных сооружений.

"Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким укрепрайоном долго повоевать не получится", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая новая огневая точка выглядит еще менее надежной, чем предыдущая.