Партизаны показали, как в Евпатории смотрятся огневые точки россиян на набережной

Россияне обустроили огневые точки на набережной в Евпатории — партизаны показали фото
Российские оккупанты обустроили новые огневые точки на набережной в Евпатории. Их расположили через каждые 25-30 метров.
Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram в воскресенье, 18 августа.
Как выглядят новые огневые точки на набережной Евпатории
По данным партизан, вдоль всей набережной установлены мешки с песком с дистанцией в 25-30 метров, а также камеры слежения.
Кроме того, оккупанты планируют закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.
В "Атеш" также обращают внимание на низкое качество этих оборонительных сооружений.
"Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким укрепрайоном долго повоевать не получится", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждая новая огневая точка выглядит еще менее надежной, чем предыдущая.
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