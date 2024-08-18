Партизани показали, як у Євпаторії виглядають вогневі точки росіян на набережній

Вогневі точки на набережній у Євпаторії. Фото: "Атеш"

Російські окупанти облаштували нові вогневі точки на набережній у Євпаторії. Їх розташували через кожні 25-30 метрів.

Про це повідомив партизанський рух "Атеш" в Telegram у неділю, 18 серпня.

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За даними партизанів, вздовж всієї набережної встановлені мішки з піском з дистанцією в 25-30 метрів, а також камери спостереження.

Крім того, окупанти планують закрити доступ до пляжів для відпочиваючих.

Вздовж всієї набережної встановлені мішки з піском. Фото: "Атеш"

У "Атеш" також звертають увагу на низьку якість цих оборонних споруд.

"Дивлячись на гнилі дошки та порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким укріпрайоном довго повоювати не вийде", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна нова вогнева точка виглядає ще менш надійною за попередню.