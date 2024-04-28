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Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие громады пострадали больше всего

28 апреля 2024 23:00
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие громады пострадали больше всего
Разрушенное здание Никопольщины. Фото: ДОВА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 28 апреля.

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Сообщается, что под огонь попали сам Никополь и Покровская сельская громада. Враг бил по населенным пунктам из тяжелой артиллерии.

Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие общины пострадали больше всего - фото 1
Разрушенный дом в Никопольской области. Фото: ДОВА

По данным Лысака, в Никополе снарядами повреждены пять частных домов и три хозяйственных постройки. Территорию в Покровской громаде еще исследуют. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие общины пострадали больше всего - фото 2
Обстрелянный врагом двор в Никопольском районе. Фото: ДОВА

"Впрочем, главное — везде целые люди", — подчеркнул председатель ДОВА.

Несмотря на сирены, в других районах Днепропетровской области было тихо.

Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие общины пострадали больше всего - фото 3
Скриншот из Telegram Сергея Лысака, главы ДОВА

Недавно мы писали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровск и область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.

Кроме того, украинский стадион пострадал от агрессии российских оккупантов. Городская спортивная арена в Никополе получила серьезные повреждения.

Днепр
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь

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