Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район — какие громады пострадали больше всего
Россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 28 апреля.
Какие громады Никопольского района пострадали от обстрела
Сообщается, что под огонь попали сам Никополь и Покровская сельская громада. Враг бил по населенным пунктам из тяжелой артиллерии.
По данным Лысака, в Никополе снарядами повреждены пять частных домов и три хозяйственных постройки. Территорию в Покровской громаде еще исследуют. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.
"Впрочем, главное — везде целые люди", — подчеркнул председатель ДОВА.
Несмотря на сирены, в других районах Днепропетровской области было тихо.
Недавно мы писали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровск и область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.
Кроме того, украинский стадион пострадал от агрессии российских оккупантов. Городская спортивная арена в Никополе получила серьезные повреждения.
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