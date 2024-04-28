Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину — які громади постраждали найбільше

Зруйнована будівля на Нікопольщині. Фото: ДОВА

Росіяни двічі за день обстріляли Нікопольщину. При цьому ворог застосовував важку артилерію.

Про це повідомив Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 28 квітня.

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Повідомляється, що під вогонь потрапили сам Нікополь та Покровська сільська громада. Ворог гатив по населених пунктах з важкої артилерії.

Зруйнований будинок на Нікопольщині. Фото: ДОВА

За даними Лисака, у Нікополі снарядами пошкоджено п'ять приватних будинків та три господарчі споруди. Територію в Покровській громаді ще досліджують. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Обстріляне ворогом подвір'я на Нікопольщині. Фото: ДОВА

"Втім, головне — звідусіль цілі люди", — наголосив голова ДОВА.

Попри сирени, в інших районах Дніпропетровщини було тихо.

Скриншот з Telegram Сергія Лисака, голови ДОВА

Нещодавно ми писали, що російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровськ і область. Під ворожим вогнем опинилася Нікопольщина.

Крім того, український стадіон постраждав від агресії російських окупантів. Міська спортивна арена у Нікополі зазнала серйозних пошкоджень.