Россияне атаковали Украину шахедами и ракетами

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб

Россияне в очередной раз прибегли к ночной атаке, 31 мая они запустили по Украине ракеты и БпЛА типа "Шахед". Украинским защитникам удалось уничтожить одну крылатую ракету и четыре беспилотника.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины в пятницу, 31 мая.

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"В ночь на 31 мая 2024 года противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. – РФ, Киев – крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области – РФ, а также осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Ейска — РФ" , — заявили в Воздушных силах.

Инфографика Воздушных сил в Telegram

К работе по уничтожению целей привлекались зенитно-ракетные войска ВСУ, мобильные огневые группы. Они смогли уничтожить четыре "шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" в Киевской области.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил всех бойцов за защиту и выполненную боевую работу.

Напомним, ночью враг нанес ракетный удар по жилым районам Харькова. Известно о более чем 20 пострадавших и четырех погибших.

Атаковали россияне и Киев. В столице в результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.