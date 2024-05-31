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Росіяни били по різних містах — скільки цілей знищила ППО вночі

31 травня 2024 09:33
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Степан Гафтко
редактор
Росіяни атакували Україну шахедами та ракетами
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни вкотре вдались до нічної атаки, 31 травня вони запустили по Україні ракети та БпЛА типу "Шахед". Українським захисникам вдалось знищити одну крилату ракету та чотири безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України в п'ятницю, 31 травня.

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"У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області – РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська – РФ", — заявили у Повітряних силах.

Інфографіка Повітряних сил
Інфографіка Повітряних сил у Telegram

До роботи по знищенні цілей залучались зенітно-ракетні війська ЗСУ, мобільні вогневі групи. Вони змогли знищити чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував усім бійцям за захист та виконану бойову роботу. 

Нагадаємо, вночі ворог завдав ракетного удару по житлових районах Харкова. Відомо про більше ніж 20 постраждалих та чотирьох загиблих. 

Атакували росіяни й Київ. Так, у столиці внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

ППО
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
Шахед
Росія
ЗСУ

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