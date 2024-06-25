Атака на Севастополь 23 июня — Россия обвинила США в руководстве ударами ВСУ

Сильный пожар после взрыва в Севастополе. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в якобы руководстве ударами Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по временно оккупированному Севастополю в незаконно аннексированном Крыму в воскресенье, 23 июня. Спикер Пентагона Чарли Дитц заявил, что Украина сама принимает решение по выбору объектов для ударов.

Об этом сообщает Reuters.

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"Украина принимает собственные решения по выбору целей и проводит собственные военные операции", — отметил Дитц.

Как известно, в воскресенье, 23 июня, во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Таким образом, громко было и в Севастополе, где оккупанты заявляли о якобы четверых погибших и более 200 пострадавших.

Российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, которые якобы были сбиты силами ПВО, а одна взорвалась в воздухе над городом. Обломки упали в разных районах, в том числе на пляже. В обстреле оккупанты обвиняют США.

Напомним, что в ночь на 24 июня в Евпатории и населенных пунктах Молочное и Витино, что во временно оккупированном Крыму, раздавались мощные взрывы. Вероятно, был атакован центр далекой космической связи.

В свою очередь спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина стала ведущей страной по применению морских дронов. Он также подтвердил поражение четырех российских кораблей, детали уничтожения которых узнали СМИ.