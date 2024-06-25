Атака на Севастополь 23 червня — Росія звинуватила США в керівництві ударами ЗСУ

Потужна пожежа після вибуху в Севастополі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в нібито керівництві ударами Збройних сил України ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Севастополю, що в незаконно анексованому Криму у неділю, 23 червня. Речник Пентагону Чарлі Дітц заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо вибору об'єктів для ударів.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що відповіли в Пентагоні на звинувачення РФ

"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", — зазначив Дітц.

Як відомо, у неділю, 23 червня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Таким чином гучно було й у Севастополі, де окупанти заявляли про нібито четверо загиблих та понад 200 постраждалих.

Російське Міноборони заявило, що ЗСУ атакували Севастополь ракетами ATACMS, які нібито були збиті силами ППО, а одна вибухнула в повітрі над містом. Уламки впали в різних районах, зокрема на пляжі. В обстрілі окупанти звинувачують США.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 червня в Євпаторії та населених пунктах Молочне й Вітине, що в тимчасово окупованому Криму, лунали потужні вибухи. Ймовірно, був атакований центр далекого космічного зв'язку.

Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною з застосування морських дронів. Він також підтвердив ураження чотирьох російських кораблів, деталі знищення яких дізналися ЗМІ.