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Росія звинуватила США в ударах ЗСУ по Севастополю — у Пентагоні відреагували

25 червня 2024 03:50
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Інна Буряк
редактор
Атака на Севастополь 23 червня — Росія звинуватила США в керівництві ударами ЗСУ
Потужна пожежа після вибуху в Севастополі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в нібито керівництві ударами Збройних сил України ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Севастополю, що в незаконно анексованому Криму у неділю, 23 червня. Речник Пентагону Чарлі Дітц заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо вибору об'єктів для ударів. 

Про це повідомляє Reuters.

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"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", — зазначив Дітц.

Як відомо, у неділю, 23 червня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Таким чином гучно було й у Севастополі, де окупанти заявляли про нібито четверо загиблих та понад 200 постраждалих.

Російське Міноборони заявило, що ЗСУ атакували Севастополь ракетами ATACMS, які нібито були збиті силами ППО, а одна вибухнула в повітрі над містом. Уламки впали в різних районах, зокрема на пляжі. В обстрілі окупанти звинувачують США.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 червня в Євпаторії та населених пунктах Молочне й Вітине, що в тимчасово окупованому Криму, лунали потужні вибухи. Ймовірно, був атакований центр далекого космічного зв'язку.

Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною з застосування морських дронів. Він також підтвердив ураження чотирьох російських кораблів, деталі знищення яких дізналися ЗМІ.

США
Крим
ЗСУ
Пентагон
обстріли
Севастополь
ракети
Росія
атака

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