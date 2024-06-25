Атака на Севастополь 23 червня — Росія звинуватила США в керівництві ударами ЗСУ

Росія звинуватила США в ударах ЗСУ по Севастополю — у Пентагоні відреагували
Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в нібито керівництві ударами Збройних сил України ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Севастополю, що в незаконно анексованому Криму у неділю, 23 червня. Речник Пентагону Чарлі Дітц заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо вибору об'єктів для ударів.
Про це повідомляє Reuters.
Що відповіли в Пентагоні на звинувачення РФ
"Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і проводить власні воєнні операції", — зазначив Дітц.
Як відомо, у неділю, 23 червня, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Таким чином гучно було й у Севастополі, де окупанти заявляли про нібито четверо загиблих та понад 200 постраждалих.
Російське Міноборони заявило, що ЗСУ атакували Севастополь ракетами ATACMS, які нібито були збиті силами ППО, а одна вибухнула в повітрі над містом. Уламки впали в різних районах, зокрема на пляжі. В обстрілі окупанти звинувачують США.
Нагадаємо, що в ніч проти 24 червня в Євпаторії та населених пунктах Молочне й Вітине, що в тимчасово окупованому Криму, лунали потужні вибухи. Ймовірно, був атакований центр далекого космічного зв'язку.
Своєю чергою речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною з застосування морських дронів. Він також підтвердив ураження чотирьох російських кораблів, деталі знищення яких дізналися ЗМІ.
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