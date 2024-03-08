Россия использует иранские Mohajer-6 для защиты в Крыму, — британская разведка

Беспилотник Mohajer-6. Фото: Wikipedia

Российские захватчики используют иранские дроны Mohajer-6 для разведывательной деятельности над Черным морем. Беспилотник был замечен в небе над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X в пятницу, 8 марта.

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В британской разведке считают, что постоянное присутствие беспилотников на западе Крыма вероятно свидетельствует о том, что Россия пытается выявить угрозы для портов и судов после недавних ударов.

Место полетов дрона. Фото: разведка Британии

"Существует реальная возможность, что ее миссия также включает в себя поддержку российских процессов нацеливания на юго-западное побережье Украины", — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что Украина сбила как минимум один такой беспилотник 23 сентября 2022 над Черным морем.

Дрон Mohajer-6 в Крыму. Фото: разведка Британии

Кроме того, россияне и сами случайно сбили Mohajer-6 в июне 2023 года.

Скриншот поста разведки Британии

Что известно о Mohajer-6

Mohajer-6 — это беспилотный летательный аппарат иранского производства, поставляемый в Россию. Он объединяет в себе систему разведки, наблюдения, увлечения целей.

Также БпЛА способен совершать атаки класса "воздух-поверхность" с помощью управляемых боеприпасов.

Практическая дальность дрона ограничена линией прямой видимости для обеспечения контроля оператора в реальном времени: примерно 200 км на высоте 10 тыс. футов.

Напомним, у границ Одесской области заметили американский военный самолет. Он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Также мы писали, что Россия прекратила полеты самолетов дальнего радиолокационного действия А-50. Это произошло после сбития воздушного судна такого типа над Краснодарским краем РФ.