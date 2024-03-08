Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Россия использует иранские Mohajer-6 для защиты в Крыму, — британская разведка arrow

Россия использует иранские Mohajer-6 для защиты в Крыму, — британская разведка

8 марта 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия использует иранские Mohajer-6 для защиты в Крыму, — британская разведка
Беспилотник Mohajer-6. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики используют иранские дроны Mohajer-6 для разведывательной деятельности над Черным морем. Беспилотник был замечен в небе над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

РФ использует Mohajer-6 для разведки возле Крыма

В британской разведке считают, что постоянное присутствие беспилотников на западе Крыма вероятно свидетельствует о том, что Россия пытается выявить угрозы для портов и судов после недавних ударов.

null
Место полетов дрона. Фото: разведка Британии

"Существует реальная возможность, что ее миссия также включает в себя поддержку российских процессов нацеливания на юго-западное побережье Украины", — говорится в сообщении.

Аналитики напомнили, что Украина сбила как минимум один такой беспилотник 23 сентября 2022 над Черным морем.

null
Дрон Mohajer-6 в Крыму. Фото: разведка Британии

Кроме того, россияне и сами случайно сбили Mohajer-6 в июне 2023 года.

null
Скриншот поста разведки Британии

Что известно о Mohajer-6

Mohajer-6 — это беспилотный летательный аппарат иранского производства, поставляемый в Россию. Он объединяет в себе систему разведки, наблюдения, увлечения целей.

Также БпЛА способен совершать атаки класса "воздух-поверхность" с помощью управляемых боеприпасов.

Практическая дальность дрона ограничена линией прямой видимости для обеспечения контроля оператора в реальном времени: примерно 200 км на высоте 10 тыс. футов.

Напомним, у границ Одесской области заметили американский военный самолет. Он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Также мы писали, что Россия прекратила полеты самолетов дальнего радиолокационного действия А-50. Это произошло после сбития воздушного судна такого типа над Краснодарским краем РФ.

разведка
Крым
беспилотники
Великобритания
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта