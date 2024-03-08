Росія використовує іранські Mohajer-6 для захисту в Криму, — британська розвідка
Російські загарбники використовують іранські дрони Mohajer-6 для розвідувальної діяльності над Чорним морем. Безпілотник помітили в небі над тимчасово окупованим Кримом.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X у п'ятницю, 8 березня.
РФ використовує Mohajer-6 для розвідки біля Криму
У британській розвідці вважають, що постійна присутність безпілотників на заході Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається виявити загрози для портів та суден після нещодавніх ударів.
"Існує реальна можливість, що її місія також включає підтримку російських процесів націлювання на південно-західне узбережжя України", — йдеться у повідомленні.
Аналітики нагадали, що Україна збила щонайменше один такий безпілотник 23 вересня 2022 року над Чорним морем.
Крім того, росіяни й самі випадково збили Mohajer-6 у червні 2023 року.
Що відомо про Mohajer-6
Mohajer-6 — це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, який постачають до Росії. Він об'єднує в собі систему розвідки, спостереження, захоплення цілей.
Також БпЛА здатен здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів.
Практична дальність дрона обмежена лінією прямої видимості для забезпечення контролю оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 10 тис. футів.
Нагадаємо, біля кордонів Одеської області помітили американський військовий літак. Він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.
Також ми писали, що Росія припинила польоти літаків дальньої радіолокаційної дії А-50. Це сталося після збиття повітряного судна такого типу над Краснодарським краєм РФ.
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