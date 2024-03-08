Росія використовує іранські Mohajer-6 для захисту в Криму, — британська розвідка

Безпілотник Mohajer-6. Фото: Wikipedia

Російські загарбники використовують іранські дрони Mohajer-6 для розвідувальної діяльності над Чорним морем. Безпілотник помітили в небі над тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

РФ використовує Mohajer-6 для розвідки біля Криму

У британській розвідці вважають, що постійна присутність безпілотників на заході Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається виявити загрози для портів та суден після нещодавніх ударів.

Місце польотів дрона. Фото: розвідка Британії

"Існує реальна можливість, що її місія також включає підтримку російських процесів націлювання на південно-західне узбережжя України", — йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадали, що Україна збила щонайменше один такий безпілотник 23 вересня 2022 року над Чорним морем.

Дрон Mohajer-6 у Криму. Фото: розвідка Британії

Крім того, росіяни й самі випадково збили Mohajer-6 у червні 2023 року.

Скриншот допису розвідки Британії

Що відомо про Mohajer-6

Mohajer-6 — це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, який постачають до Росії. Він об'єднує в собі систему розвідки, спостереження, захоплення цілей.

Також БпЛА здатен здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів.

Практична дальність дрона обмежена лінією прямої видимості для забезпечення контролю оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 10 тис. футів.

Нагадаємо, біля кордонів Одеської області помітили американський військовий літак. Він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.

Також ми писали, що Росія припинила польоти літаків дальньої радіолокаційної дії А-50. Це сталося після збиття повітряного судна такого типу над Краснодарським краєм РФ.