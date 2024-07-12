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Россия использует детали из 19 стран для производства ракет и беспилотников

12 июля 2024 23:57
Валерия Барановская - редактор
Ракеты и беспилотники РФ содержат компоненты из 19 стран мира
Работники на русском заводе. Фото иллюстративное: АА
Валерия Барановская - редактор

Ракеты и беспилотники РФ содержат иностранные компоненты, произведенные не менее чем в 19 странах мира. В Гааге в Евроюсте состоялась встреча, где присутствовавшие искали решение, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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Костин принял участие во встрече по предотвращению нелегального обращения чувствительных технологий, которая прошла в Гааге в Евроюсте. Участники обсуждали решение, как лишить РФ доступа к современным технологиям, применяемым страной-агрессором в войне против Украины.

"Ракеты и беспилотники, которые Россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные, по меньшей мере, в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", — отметил генпрокурор.

Он отметил необходимость разработки комплексной политики предотвращения нелегального оборота технологий и усиления ответственности за такую деятельность.

"Неотъемлемой частью этих усилий должна стать криминализация транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров находящимся под санкциями юридическим и физическим лицам", — заявил Костин.

Он также высоко оценил работу Disruptive Technology Strike Force, созданной Министерством юстиции и Министерством торговли США, а также санкции, введенные ЕС, США, Великобританией и Японией по поводу товаров двойного назначения и современных технологий, которые может использовать российская оборонная промышленность.

По его словам, Украина также приветствует 14-й пакет санкций ЕС, который ограничивает экспорт девяти дополнительных товаров двойного назначения и передовых технологий и вводит более строгие ограничения в отношении 61 субъекта хозяйствования, основанного в РФ и третьих странах.

"Это событие — не только отличная платформа для обмена информацией и опытом, но и возможность положить начало практическим инициативам, направленным на ограничение военного потенциала России и ее приспешников ", — подытожил Костин.

Ранее мы писали, что российская ракета Х-101, попавшая в "Охматдет", содержит компоненты западного производства. Это свидетельствует о том, что Кремль удачно обходит все введенные санкции против России.

Мы сообщали, что враг начал размещать меньшее количество ракет на бомбардировщики Ту-95 , которые он применяет для ракетных атак по Украине из отдаленных регионов.

война беспилотники Андрей Костин ракеты война в Украине Россия

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