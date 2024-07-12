Ракети і безпілотники РФ містять компоненти з 19 країн світу

Працівники на російському заводі. Фото ілюстративне: АА

Ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. У Гаазі в Євроюсті відбулася зустріч, де присутні шукали рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує, аби створити для українців умови, непридатні для життя.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Костін взяв участь у зустрічі з питань запобігання нелегальному обігу чутливих технологій, яка пройшла в Гаазі в Євроюсті. Учасники обговорювали рішення, як позбавити РФ доступу до сучасних технологій, які застосовує країна-агресор у війні проти України.

"Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", — зазначив генпрокурор.

Він наголосив на необхідності розробки комплексної політики запобігання нелегальному обігу технологій та посилення відповідальності за таку діяльність.

"Невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних з постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями", — заявив Костін.

Він також високо оцінив роботу Disruptive Technology Strike Force, створеної Міністерством юстиції та Міністерством торгівлі США, а також санкції, запроваджені ЄС, США, Великою Британією та Японією щодо товарів подвійного призначення та сучасних технологій, які може використовувати російська оборонна промисловість.

За його словами, Україна також вітає 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61 суб'єкта господарювання, заснованого в РФ та третіх країнах.

"Ця подія — не лише чудова платформа для обміну інформацією і досвідом, а й нагода започаткувати практичні ініціативи, спрямовані на обмеження військового потенціалу Росії та її поплічників", — підсумував Костін.

Раніше ми писали, що російська ракета Х-101, яка влучила в "Охматдит", містить компоненти західного виробництва. Це свідчить про те, що Кремль вдало обходить всі запроваджені санкції проти Росії.

Ми повідомляли, що ворог почав розміщувати меншу кількість ракет на бомбардувальники Ту-95, які він застосовує для ракетних атак по Україні з віддалених регіонів.