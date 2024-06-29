В морском порту оккупированного Мариуполя россияне обустраивают военную базу, — Андрющенко

Морской порт во временно оккупированном Мариуполе. Фото иллюстративное: ria.ru

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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В частности, оккупанты восстанавливают подходные каналы к морпорту.

"Видим мы определенные работы по исследованию или вновь по углублению канала Мариупольского порта. Это значит, что три года, фактически весь период войны, этот канал не обслуживался и поэтому очень опасно заходить в порт на судах с большим водоизмещением", — сказал советник городского главы Мариуполя.

Андрющенко предполагает, что морской порт могут готовить именно для военных кораблей, возможно для кораблей-ракетоносителей.

"Судя по всему, россияне все же готовят порт к подобным судам и мы помним, что в акватории Азовского моря до сих пор прячутся носители "Калибров" — вполне возможно, что россияне для них, как базу готовят наш мариупольский порт", — считает Андрющенко.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором виден уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только руины.