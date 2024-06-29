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Россия превращает порт Мариуполя в военную базу, возможно, с ракетоносителями, — Андрющенко

29 июня 2024 03:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В морском порту оккупированного Мариуполя россияне обустраивают военную базу, — Андрющенко
Морской порт во временно оккупированном Мариуполе. Фото иллюстративное: ria.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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В частности, оккупанты восстанавливают подходные каналы к морпорту.

"Видим мы определенные работы по исследованию или вновь по углублению канала Мариупольского порта. Это значит, что три года, фактически весь период войны, этот канал не обслуживался и поэтому очень опасно заходить в порт на судах с большим водоизмещением", — сказал советник городского главы Мариуполя.  

Андрющенко предполагает, что морской порт могут готовить именно для военных кораблей, возможно для кораблей-ракетоносителей.

"Судя по всему, россияне все же готовят порт к подобным судам и мы помним, что в акватории Азовского моря до сих пор прячутся носители "Калибров" — вполне возможно, что россияне для них, как базу готовят наш мариупольский порт", — считает Андрющенко.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" заявили, что российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором виден уничтоженный комбинат "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. От завода остались только руины.

российские войска
Мариуполь
Донецкая область
оккупация
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морской порт
ракетоноситель

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