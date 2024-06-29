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Росія перетворює порт Маріуполя на військову базу, можливо, з ракетоносіями, — Андрющенко

29 червня 2024 03:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У морському порту окупованого Маріуполя росіяни облаштовують військову базу, — Андрющенко
Морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото ілюстративне: ria.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові готуються до прийому різних вантажних суден, у тому числі потенційних ракетоносіїв. Для цього спеціально обладнується морський порт міста. 

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

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Зокрема, окупанти відновлюють підхідні канали до морпорту. 

"Бачимо ми певні роботи з дослідження або знов поглиблення в каналі Маріупольського порту. Це означає, що три роки, фактично весь період війни, цей канал не обслуговувався і через це дуже небезпечно заходити в порт на судах з великою водовантажністю", — сказав радник міського голови Маріуполя.  

Андрющенко припускає, що морський порт можуть готувати саме для військових кораблів, можливо, для кораблів-ракетоносіїв.

"Судячи за все, росіяни все ж готують порт до подібних суден, і ми пам'ятаємо, що в акваторії Азовського моря досі ховаються носії "Калібрів" — цілком можливо, що росіяни для них, як базу готовлять наш маріупольський порт", — вважає Андрющенко.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" заявили, що російські військові бояться залишатися в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. За словами бійців, це пов'язано з загрозою атаки ракетами ATACMS.

Раніше у мережі опублікували відео, на якому видно знищений комбінат "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області. Від заводу залишилися лише руїни.

російські війська
Маріуполь
Донецька область
окупація
ракети
морський порт
ракетоносій

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