Россия покупает спутниковые снимки в США, чтобы обстреливать Украину, — The Atlantic

Спутниковый снимок. Иллюстративное фото: Maxar Technologies

Россия атакует Украину все чаще с использованием спутниковых снимков, закупаемых у компаний Соединенных Штатов Америки. Следовательно, спутник делает фото с определенного места в Украине, а через некоторое время туда попадает российская ракета.

Об этом сообщает The Atlantic.

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В издании указывают, что снимки используются не только для нацеления ракет, но и через несколько недель после "прилета", чтобы увидеть объем причиненного ущерба.

"Количество совпадений, когда за фото следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным", — пишет издание.

Указано, что уже зафиксированы сотни подобных совпадений, однако в Украине заявляют, что следят за пролетами спутников России и предполагают, что они не могли быть использованы для выгоды.

"Приблизительно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны", — заверил украинский военный чиновник.

У Минобороны Украины возникли подозрения касательно спутниковых снимков. Чиновники предполагают, что РФ покупает фото у США через сторонние компании и они "могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины".

"Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Устаревшие, размытые изображения можно бесплатно размещать на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы хотите или не хотите разнести вдребезги, стоят немного дороже. Компании предлагают удивительно быстрые сроки выполнения работ при расходах в несколько тысяч долларов. Более быстрый цикл обработки и более высокое разрешение повышают стоимость", — говорится в материале.

Как на продажу спутниковых снимков отреагировали компании Maxar и Planet

Следует заметить, что крупнейшими компаниями в США, занимающимися коммерческим спутниковым сниманием, являются Maxar и Planet.

"Maxar отказался комментировать конкретные случаи заказов на подозрительные изображения в Украине, но заявил, что прекратил все деловые отношения с российскими организациями, включая реселлеров, в начале марта 2022 года. Planet заявила, что занимается предоставлением изображений ответственным субъектам, таким как правительства, организации по оказанию помощи и средствам массовой информации, а также тщательно работает во избежание возможности неправильного использования и злоупотреблений", — указывает издание.

Военный чиновник из Украины не считает, что эти компании поддерживают российскую агрессию, потому что они не хотят ухудшать отношения с правительством США.

Чтобы предотвратить попадание спутниковых снимков в Кремль, компании должны контролировать и перепродажу этих изображений.

Напомним, 18 марта россияне нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в Харьковской области. В результате атаки имеются значительные повреждения и пострадавший.

Также мы писали, что Сумская область находится под постоянными обстрелами россиян. За сутки оккупанты наносят по 500 ударов по региону.