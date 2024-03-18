Росія купує супутникові знімки в США, щоб обстрілювати Україну, — The Atlantic

Супутниковий знімок. Ілюстративне фото: Maxar Technologies

Росія атакує Україну все частіше із використанням супутникових знімків, які вона закуповує в компаній Сполучених Штатів Америки. Відтак супутник робить фото з певного місця в Україні, а через деякий час туди влучаэ російська ракета.

Про це повідомляє The Atlantic.

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У виданні вказують, що знімки використовують не лише для націлення ракет, але й через декілька тижнів після "прильоту", щоб побачити обсяги заподіяної шкоди.

"Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", — пише видання.

Вказано, що зафіксовано вже сотні подібних збігів, однак в Україні заявляють, що стежать за прольотами супутників Росії і припускають, що вони не могли бути використані для вигоди.

"Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові", — запевнив український військовий посадовець.

У Міноборони України виникли підозри щодо супутникових знімків. Чиновники припускають, що РФ купує фото в США через сторонні компанії і вони "можуть бути використані у збройній агресії проти України".

"Замовити зображення у цих компаній простіше, ніж ви думаєте. Застарілі, розмиті зображення можна безкоштовно розміщувати на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви хочете або не хочете рознести вщент, коштують трохи дорожче. Компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Більш швидкий цикл обробки і більш висока роздільна здатність підвищують вартість", — йдеться в матеріалі.

Як на продаж супутникових знімків відреагували компанії Maxar і Planet

Варто зауважити, що найбільшими компаніями в США, які займаються комерційним супутниковим фільмуванням, є Maxar і Planet.

"Maxar відмовився коментувати конкретні випадки замовлень на підозрілі зображення в Україні, але заявив, що припинив усі ділові відносини з російськими організаціями, включно з реселерами, на початку березня 2022 року. Planet заявила, що займається наданням зображень відповідальним суб'єктам, таким як уряди, організації з надання допомоги та засоби масової інформації, а також ретельно працює, щоб уникнути можливості неправильного використання і зловживань", — вказує видання.

Військовий посадовець з України не вважає, що ці компанії підтримують російську агресію, тому що вони не хочуть погіршувати відносини з урядом США.

Щоб унеможливити потрапляння супутникових знімків до Кремля, компанії мають контролювати й перепродаж цих зображень.

Нагадаємо, 18 березня росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у Харківській області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.

Також ми писали, що Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. За добу окупанти завдають по 500 ударів по регіону.