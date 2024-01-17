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Россия формирует отряды из наемников для отправки в Африку, — ГУР

17 января 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия формирует отряды из наемников для отправки в Африку, — ГУР
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская Федерация формирует отряды так называемых "военных инструкторов". Впоследствии их планируют отправлять на территорию стран Африки для расширения российского влияния.

Об этом сообщает ГУР.

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РФ формирует отряды для отправки в Африку

Россия проводит активный рекрутинг и на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.

Подписание контракта предлагают военным запасам армии РФ, а именно: специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

Так, сделка рассчитана на несколько лет с такой же месячной зарплатой, какую получают российские оккупанты, которые воюют против Украины.

"Наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти", — рассказали в ГУР.

Уточняется, что целью отправки соответствующего контингента РФ видит расширение своего влияния в странах Африки.

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Скриншот сообщения ГУР

Напомним, что в Непале директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил о прекращении выдачи гражданам разрешений на работу в России и Украине. Это произошло после того, как 10 непальских солдат погибли во время службы в русской армии.

Также мы писали, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

  

Африка
армия
ГУР
Россия

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