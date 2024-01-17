Росія формує загони з найманців для відправки в Африку, — ГУР

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російська Федерація формує загони з так званих "військових інструкторів". Надалі їх планують відправляти на територію країн Африки для розширення російського впливу.

Про це повідомляє ГУР.

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Зазначається, що Росія проводить активний рекрутинг й на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, в Криму.



Підписання контракту пропонують військовим запасу армії РФ, а саме: спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.



Так, угоди розраховані на декілька років із такою ж місячною зарплатою, яку отримують російські окупанти, що воюють проти України.



"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", — розповіли в ГУР.



Уточнюється, що метою відправлення відповідного контингенту РФ вбачає розширення свого впливу в країнах Африки.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що у Непалі директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив про припинення видачі громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це сталося після того, як 10 непальських солдатів загинули під час служби в російській армії.

Також ми писали, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.