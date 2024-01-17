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Росія формує загони з найманців для відправки в Африку, — ГУР

17 січня 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія формує загони з найманців для відправки в Африку, — ГУР
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська Федерація формує загони з так званих "військових інструкторів". Надалі їх планують відправляти на територію країн Африки для розширення російського впливу.

Про це повідомляє ГУР.

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РФ формує загони для відправки в Африку

Зазначається, що Росія проводить активний рекрутинг й на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, в Криму.
 
Підписання контракту пропонують військовим запасу армії РФ, а саме: спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
 
Так, угоди розраховані на декілька років із такою ж місячною зарплатою, яку отримують російські окупанти, що воюють проти України.
 
"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", — розповіли в ГУР.
 
Уточнюється, що метою відправлення відповідного контингенту РФ вбачає розширення свого впливу в країнах Африки.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що у Непалі директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном Кабірадж Упреті заявив про припинення видачі громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Це сталося після того, як 10 непальських солдатів загинули під час служби в російській армії.

Також ми писали, що росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.

   

Африка
армія
ГУР
Росія

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