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Семьи военных смогут получать бесплатную юридическую помощь — детали

21 февраля 2024 21:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Семьи военных смогут получать бесплатную юридическую помощь — детали
Военный со своей девушкой. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На межведомственном совещании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук рассмотрели вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи для семей военных. В частности, семьи пленных и семьи пропавших без вести бойцов смогут получить юридическую поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в среду, 21 февраля.

Оказание юридической помощи семьям военных

Многие семьи пленных или пропавших без вести воинов нуждаются в юридических консультациях. В Минреинтеграции обсудили, кто именно сможет получить бесплатную правовую помощь.

Как указывают в пресс-службе министерства, в Закон Украины "О безвозмездной правовой помощи" возможно будут внесены изменения. Следовательно, юридическую поддержку смогут получить:

  • члены семей пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • члены семей граждан Украины, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"Важно как можно быстрее решить этот вопрос. Необходимо наработать нормативные изменения, чтобы семьи могли получить бесплатную правовую помощь", — отметила Верещук.

Скриншот сообщения Минреинтеграции
Скриншот поста Минреинтеграции

Напомним, Кабмин упростил механизм определения семейного круга военных, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи. Определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации о лицах, которые могут получить денежное довольствие.

Добавим, для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.

война
Украина
Ирина Верещук
военные
Минреинтеграции
помощь военным
юрист
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