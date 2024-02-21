Семьи военных смогут получать бесплатную юридическую помощь — детали
На межведомственном совещании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук рассмотрели вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи для семей военных. В частности, семьи пленных и семьи пропавших без вести бойцов смогут получить юридическую поддержку.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в среду, 21 февраля.
Оказание юридической помощи семьям военных
Многие семьи пленных или пропавших без вести воинов нуждаются в юридических консультациях. В Минреинтеграции обсудили, кто именно сможет получить бесплатную правовую помощь.
Как указывают в пресс-службе министерства, в Закон Украины "О безвозмездной правовой помощи" возможно будут внесены изменения. Следовательно, юридическую поддержку смогут получить:
- члены семей пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- члены семей граждан Украины, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
"Важно как можно быстрее решить этот вопрос. Необходимо наработать нормативные изменения, чтобы семьи могли получить бесплатную правовую помощь", — отметила Верещук.
Напомним, Кабмин упростил механизм определения семейного круга военных, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи. Определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации о лицах, которые могут получить денежное довольствие.
Добавим, для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.
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