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Родини військових зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу — деталі

21 лютого 2024 21:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Родини військових зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу — деталі
Військовий зі своєю дівчиною. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На міжвідомчій нараді Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук розглянули питання щодо надання безоплатної юридичної допомоги для родин військових. Зокрема, сім’ї полонених та родини зниклих безвісти бійців зможуть отримати правничу підтримку.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції в середу, 21 лютого.

Надання юридичної допомоги для родин військових

Чимало родин полонених чи зниклих безвісти воїнів потребують юридичних консультацій. У Мінреінтеграції обговорили, хто саме зможе отримати безоплатну правничу допомогу.

Як вказують у пресслужбі міністерства, до Закону України "Про безоплатну правничу допомогу" можливо будуть внесені зміни. Відтак юридичну підтримку зможуть отримати:

  • члени родин зниклих безвісти за особливих обставин;
  • члени сімей громадян України, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Важливо якнайшвидше вирішити це питання. Необхідно напрацювати нормативні зміни, щоб родини могли отримати безкоштовну правничу допомогу", — зауважила Верещук.

Скриншот допису Мінреінтеграції
Скриншот допису Мінреінтеграції

Нагадаємо, Кабмін спростив механізм визначення родинного кола військових, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які можуть отримати грошове забезпечення.

Додамо, для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених. 

війна
Україна
Ірина Верещук
військові
Мінреінтеграції
допомога військовим
юрист
юристи

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