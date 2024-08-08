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Семья погибшего во время путешествия к "Титанику" исследователя подала в суд и требует 50 млн дол.

8 августа 2024 06:12
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Семья Пола-Анри Наржоле подала иск в суд на компанию, изготовившую "Титан"
Батискаф "Титан" до катастрофы. Фото: AFP
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Семья погибшего французского исследователя подводного мира Пола-Анри Наржоле подала иск в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф "Титан". Как известно, он взорвался вместе с пятью пассажирами во время путешествия к затонувшему "Титанику".

Об этом сообщает британское издание The Guardian в среду, 7 августа.

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Семья Наржоле, который был среди погибших на батискафе, подала иск о неправомерной смерти и требует от компании 50 миллионов долларов. Оператора субмарины обвиняют в грубой халатности, а саму компанию в том, что она намеренно скрыла много деталей о недостатках судна.

В то же время после крушения появилось беспокойство, что батискаф был изначально обречен из-за своего дизайна, а также из-за того, что производитель отказался его проверить. Более того взрыв субмарины повлек за собой возникновение вопросов о дальнейшем существовании частных компаний глубоководных исследований.

Заметим, что погибший исследователь Наржоле неоднократно бывал на месте затонувшего "Титаника" и является одним из наибольших знатаков об этом корабле в мире.

Как известно, "Титан" последний раз погрузился 18 июня 2023 года, батискаф потерял связь через два часа с момента ухода под воду. После поисков его обломки нашли на дне океана в 300 метрах от носа "Титаника".

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