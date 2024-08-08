Родина Пола-Анрі Наржоле подала позов до суду на компанію, що виготовила "Титан"

Батискаф "Титан" до катастрофи. Фото: AFP

Родина загиблого французького дослідника підводного світу Пола-Анрі Наржоле подала позов до суду на компанію OceanGate, що виготовила батискаф "Титан". Як відомо, він вибухнув разом із п'ятьма пасажирами під час подорожі до затонулого "Титаніка".

Про це повідомляє британське видання The Guardian у середу, 7 серпня.

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Сім'я Наржоле, який був серед загиблих на батискафі, подала позов про неправомірну смерть та вимагає від компанії 50 мільйонів доларів. Оператора субмарини звинувачують у грубій недбалості, а саму компанію в тому, що вона навмисно приховала багато деталей про вади та недоліки судна.

Водночас після катастрофи з'явилося занепокоєння, що батискаф був від початку приречений через свій дизайн, а також те, що виробник відмовився його перевірити. Щобільше вибух субмарини спричинив виникнення питань про подальше існування приватних компаній глибоководних досліджень.

Зауважимо, що загиблий дослідник Наржоле неодноразово бував на місці затонулого "Титаніка" і є одним із найбільш обізнаних у світі про цей корабель.

Як відомо, "Титан" востаннє занурився 18 червня 2023 року, батискаф втратив зв'язок через дві години від моменту як пішов під воду. Після пошуків його уламки знайшли на дні океану за 300 метрів від носа "Титаніка".