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Родственница министра обороны РФ Белоусова записала эмоциональное обращение после атаки "Охматдета"

11 июля 2024 01:11
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Эмоциональное обращение племянницы министра обороны РФ Андрея Белоусова
Наталья Вертинская - племянница министра обороны РФ Андрея Белоусова
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Проживающая в США блогер Наталья Вертинская утверждает, что является племянницей министра обороны РФ Андрея Белоусова и после обстрела оккупантами больницы "Охматдет" в Киеве записала к нему личное обращение. В нем женщина просит своего дядю остановиться.

Обращение блогер опубликовала во вторник, 9 июля на платформе Youtube.

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В своем обращении Наталья просит дядю Андрея Белоусова прекратить агрессию против Украины, все переосмыслить и остановиться.

 

"Дядя Андрей, помолись, подумай о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе четыре ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас, что ждет тебя в будущем?", — говорит племянница министра обороны РФ.

Наталья утверждает, что 10 лет жила в Киеве и часто посещала "Охматдет" со своим ребенком с инвалидностью. К тому же она говорит, что в столице Украины живет двоюродный брат Андрея Белоусова, а на местном кладбище покоятся члены семьи Белоусовых.

"Если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. И ты об этом, думаю, будешь очень сильно жалеть. Люди, которые видят это видео, расскажите всем, что в Киеве живет двоюродный брат министра обороны России ", — говорит Вертинская.

Ранее стало известно, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький находившийся в реанимации мальчик.

А мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.

война российские войска Украина Охматдет

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