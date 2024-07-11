Емоційне звернення племінниці міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова відео

Наталія Вертинська — племінниця міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова

Блогерка Наталія Вертинська, яка проживає у США, стверджує, що є племінницею міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова і після обстрілу окупантами лікарні "Охматдит" у Києві записала до нього особисте звернення. В ньому жінка просить свого дядю зупинитись.

Звернення блогерка опублікувала у вівторок, 9 липня на платформі Youtube.

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У своєму зверненні Наталія просить дядю Андрія Бєлоусова припинити агресію проти України, все переосмислити та зупинитись.

"Дядьку Андрію, помолися, подумай про те, що ви творите. Це не може далі тривати. Учора загинуло в моєму місті чотири дитини через те, що ти запустив туди ракету. Як ти думаєш, яка карма в тебе зараз, що чекає на тебе в майбутньому?", — каже племінниця міністра оборони РФ.

Наталія стверджує, що 10 років жила у Києві й часто відвідувала "Охматдит" зі своєю дитиною з інвалідністю. До того ж вона каже, що у столиці України зараз мешкає двоюрідний брат Андрія Бєлоусова, а на місцевому кладовищі покояться члени родини Бєлоусових.

"Якщо загине твій брат, я тобі цього не пробачу ніколи. І ти про це, думаю, будеш дуже сильно шкодувати. Люди, які бачать це відео, розкажіть усім, що у Києві живе двоюрідний брат міністра оборони Росії", — каже Вертинська.

Раніше стало відомо, що внаслідок терористичної атаки на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у реанімації.

А моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.