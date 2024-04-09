Работа за границей — в Германии ищут опекунку

Медработница и женщина в коляске говорят. Иллюстративное фото: pixabay

Украинцы часто ищут работу за границей. Одним из популярных направлений является Германия. Сейчас там есть вакансия опекунки с зарплатой в 1300-1400 евро.

Об этом говорится на Facebook-странице агентства по трудоустройству Nestorin.

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Вакансия опекунки. Фото: скриншот

Работа в Германии — какие вакансии

Для трудоустройства необходимо владеть коммуникативными знаниями немецкого языка.

Вакансия будет актуальна до 30 апреля. Ее предлагают в Альтенберге.

"Под опеку подопечная 88,75 кг, ростом 170 см. Живет одна в сельской местности в многоквартирном доме, в квартире, возле центра верховой езды. Страдает старческой слабостью, перенесла инсульт и Имеет левосторонний паралич. Передвигается на ролаторе или инвалидном кресле в зависимости от самочувствия. Немного рассеянная из-за деменции, ночи спит спокойно. Натурой спокойная и милая", — говорится в сообщении.

В обязанности попечителя будет входить помощь подопечной с гигиеной тела, поддержание ее в домашних делах и сопровождение.

Какие условия работы

Есть своя комната с Интернетом. Свободное время по договоренности.

Напомним, украинским беженцам в Германии намерены помочь с трудоустройством. Условия планируют сделать более простыми.

Мы также сообщали, что в Чехии украинским беженцам планируется предложить возможность получения разрешения на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Среди условий изменения статуса — экономическая самодостаточность граждан.