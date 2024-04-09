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Робота за кордоном — у Німеччині шукають опікунку

9 квітня 2024 07:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Робота за кордоном — у Німеччині шукають опікунку
Медпрацівниця та жінка у візку розмовляють. Ілюстративне фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українці часто шукають роботу за кордоном. Одним із популярних напрямків є Німеччина. Наразі там є вакансія опікунки із зарплатою у 1300-1400 євро.

Про це йдеться на Facebook-сторінці агенства з працевлаштування Nestorin.

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Вакансія опікунки. Фото: скриншот

Робота в Німеччині — які вакансії

Для працевлаштування необхідно володіти комунікативними знаннями німецької мови.

Вакансія буде актуальною до 30 квітня. Її пропонують у Альтенберзі.

"До опіки підопічна 88,75 кг, зростом 170 см. Живе одна в сільській місцевості в багатоквартирному будинку, в квартирі,  біля центру верхової їзди. Страждає на старечу слабкість, перенесла інсульт та Має лівосторонній параліч. Пересувається на ролаторі або в інвалідному кріслі залежно від самопочуття. Трохи розсіяна через деменцію, ночі спить спокійно. Натурою спокійна і мила", — йдеться в повідомленні.

В обов'язки опікунки буде входити допомога підопічній з гігієною тіла, підтримання її в домашніх справах та супровід.

Які умови роботи

Є своя кімната з інтернетом. Вільний час за домовленістю.

Нагадаємо, українським біженцям у Німеччині мають намір допомогти з працевлаштуванням. Умови планують зробити простішими.

Ми також повідомляли, що у Чехії українським біженцям планують запропонувати можливість отримання дозволу на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Серед умов зміни статусу — економічна самодостатність громадян.

Німеччина
робота
вакансії

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