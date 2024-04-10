Работа в Польше поваром, вакансия

Мужчина готовит тесто для пиццы. Фото иллюстративное: скриншот с видео

У Польши большой спрос на поваров. В частности, украинских, которые ищут работу за границей. Одна из популярных вакансий – пиццайоло. Работодатель предлагает ставку 26-28 злотых в час (около 280 грн).

Эта вакансия появилась 9 апреля на портале по трудоустройству Razem work.

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В описании вакансии работодатель отмечает, что работа — в туристическом горном городке Лендек-Здруй, но не столь популярном, как польские курорты Закопане или Леба. Работнику предоставляют жилье, униформу, бесплатный обед (в будние дни). И обещают до 250 рабочих часов в месяц. Работа сезонная — с апреля до середины ноября. Но возможно и постоянное трудоустройство.

Скриншот вакансии пиццайоло, повар с портала Razem work

Главное требование к пиццайоло – опыт в изготовлении пиццы. Во вакансиях отмечается: будет плюсом, если повар умеет готовить и другие блюда.

Ранее мы писали, что Германия – одна из популярных стран для трудоустройства. Сейчас там есть вакансия опекунки с зарплатой в 1300-1400 евро в месяц.

Напомним, по рейтингу городов ЕС с лучшими вакансиями для украинцев лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.