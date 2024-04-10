Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Робота у Польщі — терміново потрібен піцайоло arrow

Робота у Польщі — терміново потрібен піцайоло

10 квітня 2024 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Робота в Польщі кухарем, вакансія
Чоловік готує тісто для піци. Фото ілюстративне: скриншот з відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Польщі великий попит на кухарів. Зокрема, українських, які шукають роботу за кордоном. Одна з популярних вакансій — піцайолоРоботодавець пропонує ставку 26-28 злотих на годину (близько 280 грн). 

Ця вакансія з'явилася 9 квітня на порталі з працевлаштування Razem work

Читайте також:

Робота в Польщі — умови праці 

В описі вакансії роботодавець зазначає, що робота — у туристичному гірському містечку Льондек-Здруй, але не такому популярному, як польскі курорти Закопане чи Леба. Працівнику надають житло, уніформу, безкоштовний обід (у будні дні). І обіцяють до 250 робочих годин на місяць. Праця сезонна — з квітня до середини листопада. Але можливе й постійне працевлаштування.

null
Скриншот вакансії піцайоло, кухар з порталу Razem work

Головна вимога до піцайоло — досвід у виготовленні піци. У вакансії зазначається: буде плюсом, якщо кухар вміє готувати й інші страви.

Раніше ми писали, що Німеччина — одна із популярних країн для працевлаштування. Наразі там є вакансія опікунки із зарплатою у 1300-1400 євро на місяць. 

Нагадаємо, за рейтингом міст ЄС з найкращими вакансіями для українців лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.

Польща
робота
ринок праці
вакансії
зарплатня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України