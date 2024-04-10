Робота в Польщі кухарем, вакансія

Чоловік готує тісто для піци. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Польщі великий попит на кухарів. Зокрема, українських, які шукають роботу за кордоном. Одна з популярних вакансій — піцайоло. Роботодавець пропонує ставку 26-28 злотих на годину (близько 280 грн).

Ця вакансія з'явилася 9 квітня на порталі з працевлаштування Razem work.

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В описі вакансії роботодавець зазначає, що робота — у туристичному гірському містечку Льондек-Здруй, але не такому популярному, як польскі курорти Закопане чи Леба. Працівнику надають житло, уніформу, безкоштовний обід (у будні дні). І обіцяють до 250 робочих годин на місяць. Праця сезонна — з квітня до середини листопада. Але можливе й постійне працевлаштування.

Скриншот вакансії піцайоло, кухар з порталу Razem work

Головна вимога до піцайоло — досвід у виготовленні піци. У вакансії зазначається: буде плюсом, якщо кухар вміє готувати й інші страви.

Раніше ми писали, що Німеччина — одна із популярних країн для працевлаштування. Наразі там є вакансія опікунки із зарплатою у 1300-1400 євро на місяць.

Нагадаємо, за рейтингом міст ЄС з найкращими вакансіями для українців лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.