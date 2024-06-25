Жертвы среди гражданского населения в Крыму это результат работы российского ПВО — ISW

Дым после атаки в Крыму. Иллюстративное фото: Укринформ

Эксперты пришли к выводу, что жертвы среди гражданского населения в Крыму являются следствием работы российской ПВО, а не нацеливания украинской ракеты. Отчет ISW также отмечает, что сокращение логистических перевозок через Керченский мост заставляет российские силы искать альтернативные маршруты через оккупированные территории.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны ( ISW ) в понедельник, 24 июня.

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Логистические перевозки РФ через Керченский мост

В отчете говорится, что украинские официальные лица сообщают, что российские войска уже сократили логистические перевозки через Керченский мост, пытаясь установить альтернативные маршруты через оккупированные территории юго-востока Украины.

Однако мост остается критически важным для поддержки российской оккупации Крыма. В ISW отмечают, что удары по мосту заставили бы российские силы использовать более длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря, подвергая их дополнительным угрозам со стороны украинских военных.

Политика США по использованию предоставленного оружия позволяет Украине наносить удары в пределах международно признанных границ, включающей Керченский мост. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона майор Чарли Дитц, который заявил, что Украина сама принимает решение по нацелению. Дополнительно, США осуждают строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив, называя это нарушением международного права.

Гражданские жертвы в Крыму — следствие работы российского ПВО

Кремль пытается увязать украинские удары по военным объектам в оккупированном Севастополе с террористическим актом в Дагестане, однако эти заявления выглядят безосновательными.

"Информационная операция Кремля, связывающая события в Дагестане и Крыму, бессмысленна хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали следствием перехвата Россией ракеты, летевшей в направлении Крыма, а не умышленного украинского решения о нацеливание" , — говорится в отчете.

Российские официальные лица не предоставили доказательств причастности Украины или США к теракту, а Министерство обороны России признало, что жертвы среди гражданских в Крыму стали результатом перехвата ракеты ATACMS российской системой ПВО.

Ранее мы писали, что Министерство обороны России обвиняет украинские силы в нанесении удара в воскресенье, 23 июня, по временно оккупированному Севастополю в Крыму. Там заявляют, что были якобы запущены пять ракет, оснащенных кассетными боеголовками.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил стратегическую цель Украины в войне против российских захватчиков. По его словам, у страны нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное.