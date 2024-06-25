Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Робота російської ППО спричинила жертви у Криму — в ISW пояснили, хто винен arrow

Робота російської ППО спричинила жертви у Криму — в ISW пояснили, хто винен

25 червня 2024 09:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Жертви серед цивільного населення в Криму це результат роботи російської ППО — ISW
Дим після атаки в Криму. Ілюстративне фото: Укрінформ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Експерти дійшли висновку, що жертви серед цивільного населення в Криму є наслідком роботи російської ППО, а не націлювання української ракети. Звіт ISW також зазначає, що скорочення логістичних перевезень через Керченський міст змушує російські сили шукати альтернативні маршрути через окуповані території.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Логістичні перевезення РФ через Керченський міст

У звіті йдеться, що українські офіційні особи повідомляють, що російські війська вже скоротили логістичні перевезення через Керченський міст, намагаючись встановити альтернативні маршрути через окуповані території південного сходу України.

Проте міст залишається критично важливим для підтримки російської окупації Криму. В ISW зазначають, що удари по мосту змусили б російські сили використовувати довший маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря, піддаючи їх додатковим загрозам з боку українських військових.

Політика США щодо використання наданої зброї дозволяє Україні завдавати ударів у межах міжнародно визнаних кордонів, що включає Керченський міст. Це підтвердив речник Пентагону майор Чарлі Дітц, який заявив, що Україна сама приймає рішення щодо націлювання. Додатково, США засуджують будівництво та часткове відкриття мосту через Керченську протоку, називаючи це порушенням міжнародного права.

Цивільні жертви у Криму — наслідок роботи російської ППО

Кремль намагається пов'язати українські удари по військових об'єктах в окупованому Севастополі з терористичним актом у Дагестані, однак ці заяви виглядають безпідставними.

"Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного українського рішення про націлювання", — йдеться у звіті.

Російські офіційні особи не надали доказів щодо причетності України чи США до теракту, а Міністерство оборони Росії визнало, що жертви серед цивільних у Криму стали результатом перехоплення ракети ATACMS російською системою ППО.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Росії звинувачує українські сили у завданні удару у неділю, 23 червня, по тимчасово окупованому Севастополю в Криму. Там заявляють, що було нібито запущено п'ять ракет, які оснащені касетними боєголовками.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов заявив стратегічну ціль України у війні проти російських загарбників. За його словами, в країни немає іншого варіанту, окрім як повернути все окуповане.

США
війна
Крим
Україна
ППО
ISW
Севастополь
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву