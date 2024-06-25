Жертви серед цивільного населення в Криму це результат роботи російської ППО — ISW

Дим після атаки в Криму. Ілюстративне фото: Укрінформ

Експерти дійшли висновку, що жертви серед цивільного населення в Криму є наслідком роботи російської ППО, а не націлювання української ракети. Звіт ISW також зазначає, що скорочення логістичних перевезень через Керченський міст змушує російські сили шукати альтернативні маршрути через окуповані території.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 24 червня.

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Логістичні перевезення РФ через Керченський міст

У звіті йдеться, що українські офіційні особи повідомляють, що російські війська вже скоротили логістичні перевезення через Керченський міст, намагаючись встановити альтернативні маршрути через окуповані території південного сходу України.

Проте міст залишається критично важливим для підтримки російської окупації Криму. В ISW зазначають, що удари по мосту змусили б російські сили використовувати довший маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря, піддаючи їх додатковим загрозам з боку українських військових.

Політика США щодо використання наданої зброї дозволяє Україні завдавати ударів у межах міжнародно визнаних кордонів, що включає Керченський міст. Це підтвердив речник Пентагону майор Чарлі Дітц, який заявив, що Україна сама приймає рішення щодо націлювання. Додатково, США засуджують будівництво та часткове відкриття мосту через Керченську протоку, називаючи це порушенням міжнародного права.

Цивільні жертви у Криму — наслідок роботи російської ППО

Кремль намагається пов'язати українські удари по військових об'єктах в окупованому Севастополі з терористичним актом у Дагестані, однак ці заяви виглядають безпідставними.

"Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує події у Дагестані та Криму, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного українського рішення про націлювання", — йдеться у звіті.

Російські офіційні особи не надали доказів щодо причетності України чи США до теракту, а Міністерство оборони Росії визнало, що жертви серед цивільних у Криму стали результатом перехоплення ракети ATACMS російською системою ППО.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Росії звинувачує українські сили у завданні удару у неділю, 23 червня, по тимчасово окупованому Севастополю в Криму. Там заявляють, що було нібито запущено п'ять ракет, які оснащені касетними боєголовками.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов заявив стратегічну ціль України у війні проти російських загарбників. За його словами, в країни немає іншого варіанту, окрім як повернути все окуповане.