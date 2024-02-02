СНБО отрицает информацию о возможном увольнении Данилова с должности секретаря ведомства

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны Украины 2 февраля опровергли слухи о вероятном увольнении с должности секретаря государственного органа Алексея Данилова. Информация, распространенная в сети, оказалась очередным фейком.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Отмечается, что некоторые украинские телеграм-каналы распространили неверную информацию о возможном увольнении секретаря СНБО Данилова.

Как указывают в Центре противодействия дезинформации, такие серьезные и громкие новости являются фейками. Они полезны для российской пропаганды. В организации отмечают важность проверки информации и призывают граждан доверять только официальным источникам.

Скриншот поста телеграм-канала, распространившего фейк

Скриншот поста ЦПД

Напомним, российская пропаганда распространила фейк о Президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Захватчики распространяют информацию, что якобы Зеленский отказался от переговоров с Россией и остался без денег.

Также мы ранее писали, что Алексей Данилов заявил, что новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Секретарь СНБО считает, что необходимо дождаться окончательной редакции документа, ведь его нормы обсуждать еще рано.