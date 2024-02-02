РНБО заперечило інформацію про можливе звільнення Данілова з посади секретаря відомства

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН

У Раді національної безпеки і оборони України 2 лютого заперечили чутки про ймовірне звільнення з посади секретаря державного органу Олексія Данілова. Інформація, що поширювалася в мережі, виявилася черговим фейком.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Зазначається, що деякі українські телеграм-канали поширили невірну інформацію про ймовірне звільнення секретаря РНБО Данілова.

Як вказують у Центрі протидії дезінформації такі серйозні та гучні новини є фейками. Вони є корисними для російської пропаганди. В організації наголошують на важливості перевірки інформації та закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам.

Скриншот допису телеграм-каналу, що поширив фейк

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, російська пропаганда розповсюдила фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Загарбники поширюють інформацію, що нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

Також ми раніше писали, що Олексій Данілов заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Секретар РНБО вважає, що необхідно дочекатися остаточної редакції документа, адже його норми обговорювати ще зарано.