Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow РНБО заперечило інформацію про можливе звільнення Данілова з посади секретаря відомства arrow

РНБО заперечило інформацію про можливе звільнення Данілова з посади секретаря відомства

2 лютого 2024 22:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РНБО заперечило інформацію про можливе звільнення Данілова з посади секретаря відомства
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Раді національної безпеки і оборони України 2 лютого заперечили чутки про ймовірне звільнення з посади секретаря державного органу Олексія Данілова. Інформація, що поширювалася в мережі, виявилася черговим фейком.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

РНБО спростувало фейк про звільнення Данілова

Зазначається, що деякі українські телеграм-канали поширили невірну інформацію про ймовірне звільнення секретаря РНБО Данілова.

Як вказують у Центрі протидії дезінформації такі серйозні та гучні новини є фейками. Вони є корисними для російської пропаганди. В організації наголошують на важливості перевірки інформації та закликають громадян довіряти лише офіційним джерелам.

Скриншот допису телеграм-каналу, що поширив фейк
Скриншот допису телеграм-каналу, що поширив фейк
Скриншот допису ЦПД
Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, російська пропаганда розповсюдила фейк про Президента України Володимира Зеленського та переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Загарбники поширюють інформацію, що нібито Зеленський відмовився від переговорів з Росією та залишився без грошей.

Також ми раніше писали, що Олексій Данілов заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Секретар РНБО вважає, що необхідно дочекатися остаточної редакції документа, адже його норми обговорювати ще зарано. 

РНБО
Олексій Данілов
фейки
Україна
звільнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі