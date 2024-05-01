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Годовщина флага ВМС Вооруженных сил Украины — в Великобритании показали, как праздновали

1 мая 2024 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Годовщина флага ВМС Вооруженных сил Украины — в Великобритании показали, как праздновали
Празднование годовщины флага ВМС ВСУ. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Великобритании в понедельник, 29 апреля, отметили годовщину Военно-Морского флага Вооруженных Сил Украины. Флагу уже 106 лет.

Об этом пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

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Годовщина флага ВМС ВСУ в Великобритании

"29 апреля 2024 года, по случаю 106-й годовщины Военно-Морского флага Вооруженных Сил Украины флаги национального флота также были торжественно подняты на противоменных кораблях типа Sandown "Чернигов" и "Черкассы", которые находятся в Великобритании", — отметили в ВМС.

  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании
    Празднование годовщины флага ВМС ВСУ в Великобритании. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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В праздновании годовщины также приняли участие воспитанники Национальной скаутской организации "Пласт", для которых моряки провели экскурсию по кораблям и рассказали об особенностях службы.

Достижения бойцов Военно-морских сил

Напомним, что бойцы Военно-Морских сил показали, как выполнили ряд точных ударов по составам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.

Также мы писали, что силы обороны продолжают добивать в Севастополе остатки Черноморского флота России. 21 апреля подразделения ВМС поразили спасательный корабль "Коммуна".

Добавим, что представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов и представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук признались, что успешно выполненные операции Украины в Черном море заключаются в комплексной работе всех подразделений Сил обороны. Однако и опрометчивость и самоуверенность врага часто играет на руку украинским бойцам.

ВСУ
ВМС
Украина
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военные
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Великобритания

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