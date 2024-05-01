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Річниця прапора ВМС Збройних сил України — у Великій Британії показали, як святкували

1 травня 2024 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Річниця прапора ВМС Збройних сил України — у Великій Британії показали, як святкували
Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Великій Британії у понеділок, 29 квітня, відзначили річницю Військово-Морського прапора Збройних Сил України. Стягу вже 106 років.

Про це пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України повідомляє у Facebook.

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Річниця прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії

"29 квітня 2024 року, з нагоди 106-ї річниці Військово-Морського прапора Збройних Сил України прапори національного флоту також були урочисто підняті на протимінних кораблях типу Sandown "Чернігів" та "Черкаси", які наразі перебувають у Великій Британії", — зазначили в ВМС.

  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
  • Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії
    Святкування річниці прапора ВМС ЗСУ у Великій Британії. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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У святкуванні річниці також взяли участь вихованці Національної скаутської організації "Пласт", для яких моряки провели екскурсію кораблями та розповіли про особливості служби.

Здобутки бійців Військово-морських сил

Нагадаємо, що бійці Військово-Морських сил показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.

Також ми писали, що Сили оборони продовжують добивати у Севастополі залишки Чорноморського флоту Росії. 21 квітня підрозділи ВМС уразили рятувальний корабель "Комуна".

Додамо, що речник  ГУР МО України Андрій Юсов та речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зізналися, що успішно виконані операції України у Чорному морі полягають у комплексній роботі усіх підрозділів Сил оборони. Проте і необачність та самовпевненість ворога дуже часто грає на руку українським бійцям. 

ЗСУ
ВМС
Україна
прапор
військові
моряки
Велика Британія

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