Спасатели ищут француза, который хотел взойти на Говерлу и исчез
В Ивано-Франковской области продолжаются поиски 27-летнего гражданина Франции. Он хотел взойти на Говерлу и исчез.
Об этом сообщает ГСЧС.
Поиски иностранца в горах
"12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области", — говорится в сообщении.
В последний раз мужчина выходил на связь 3 января.
Иностранец не регистрировал свой маршрут у чрезвычайников. Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.
В ГСЧС отметили, что основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Сейчас поисковые работы продолжаются.
Напомним, во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра 9 января там была -23°С.
Также мы писали, что недавно в Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах была -20...-13 °C.
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