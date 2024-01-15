Спасатели ищут француза, который хотел взойти на Говерлу и исчез

Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области продолжаются поиски 27-летнего гражданина Франции. Он хотел взойти на Говерлу и исчез.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области", — говорится в сообщении.

Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: Нацполиция

В последний раз мужчина выходил на связь 3 января.

Иностранец не регистрировал свой маршрут у чрезвычайников. Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.

Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра 9 января там была -23°С.

Также мы писали, что недавно в Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах была -20...-13 °C.