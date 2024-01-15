Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Спасатели ищут француза, который хотел взойти на Говерлу и исчез arrow

Спасатели ищут француза, который хотел взойти на Говерлу и исчез

15 января 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасатели ищут француза, который хотел взойти на Говерлу и исчез
Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ивано-Франковской области продолжаются поиски 27-летнего гражданина Франции. Он хотел взойти на Говерлу и исчез.

Об этом сообщает ГСЧС.

Читайте также:

Поиски иностранца в горах

"12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области", — говорится в сообщении.

null
Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: Нацполиция

В последний раз мужчина выходил на связь 3 января.

Иностранец не регистрировал свой маршрут у чрезвычайников. Закарпатские горные спасатели обследовали маршруты восхождения на гору Говерла со стороны Закарпатской области.

null
Француз, который хотел взойти на Говерлу и исчез. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что основные маршруты восхождения к вершине горы Говерла обследованы. Сейчас поисковые работы продолжаются.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра 9 января там была -23°С.

Также мы писали, что недавно в Карпатах насыпало более полутора метров снега. Температура воздуха в горах была -20...-13 °C.

Франция
Карпаты
ГСЧС
Украина
горы
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме