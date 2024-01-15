Рятувальники шукають француза, який хотів зійти на Говерлу і зник

Француз, який хотів зійти на Говерлу і зник. Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області тривають пошуки 27-річного громадянина Франції. Він хотів зійти на Говерлу та зник.

Про це повідомляє ДСНС.

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"12 січня рятувальники отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин Франції у період з 3 по 6 січня планував здійснити сходження від смт Ворохта, урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області", — йдеться у повідомленні.

Француз, який хотів зійти на Говерлу і зник. Фото: Нацполіція

Востаннє чоловік виходив на зв'язок 3 січня.

Іноземець не реєстрував свій маршрут у надзвичайників. Закарпатські гірські рятувальники обстежили маршрути сходження на гору Говерла зі сторони Закарпатської області.

Француз, який хотів зійти на Говерлу і зник. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що основні маршрути сходження до вершини гори Говерла обстежено. Наразі пошукові роботи тривають.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час завірюхи на горі Піп Іван дівчина влаштувала фотосесію. Температура повітря зранку 9 січня там була -23°С.

Також ми писали, що нещодавно у Карпатах насипало понад півтора метра снігу. Температура повітря в горах була -20...-13 °C.