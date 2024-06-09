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Спасатели ликвидировали возгорание склада в Киевской области

9 июня 2024 11:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ликвидировано масштабное возгорание на промышленном объекте Киевщины
Пожар на складе в Броварском районе. Фото: ГСЧС
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Броварском районе ночью 9 июня произошел пожар склада с поддонами, его площадь составляла 4 000 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 04:55.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 9 июня.

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Ликвидировано возгорание склада

Как сообщают в ГСЧС, ночью к ним поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной громады. Чтобы ликвидировать пожар, были привлечены 29 спасателей и 9 единиц техники.

Спасатели ликвидировали возгорание склада в Киевской области - фото 1
Спасатели ликвидируют пожар на складе. Фото: ГСЧС

"Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. К тушению пожара, кроме спасателей, были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка"", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание склада в Киевской области - фото 2
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Мы писали, что оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате российской атаки за прошедшие сутки погиб один человек, еще четыре получили ранения.

Также масштабный пожар произошел в Холодногорском районе Харькова в субботу, 8 июня. Огонь охватил 1 800 квадратных метров, а дым, которым затянул чуть ли не весь город, был виден из разных районов города.

Бровары
пожар
спасатели
ГСЧС
Киевская область
склад

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