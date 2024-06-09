Ликвидировано масштабное возгорание на промышленном объекте Киевщины

Пожар на складе в Броварском районе. Фото: ГСЧС

В Броварском районе ночью 9 июня произошел пожар склада с поддонами, его площадь составляла 4 000 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 04:55.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 9 июня.

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Ликвидировано возгорание склада

Как сообщают в ГСЧС, ночью к ним поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной громады. Чтобы ликвидировать пожар, были привлечены 29 спасателей и 9 единиц техники.

Спасатели ликвидируют пожар на складе. Фото: ГСЧС

"Площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. К тушению пожара, кроме спасателей, были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка"", — говорится в сообщении.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Мы писали, что оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате российской атаки за прошедшие сутки погиб один человек, еще четыре получили ранения.

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